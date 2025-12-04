Моди подарил Путину книгу из древнеиндийского эпоса «Махабхарата»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту РФ Владимиру Путину русскоязычное издание одной из частей древнего индийского эпоса «Бхагавадгита». Об этом глава индийского правительства сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Подарил президенту Путину книгу Гиты на русском языке. Учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру», — написал он.

«Бхагавадгита», которую также называют «Гита-упанишада», представляет собой «песнь» из древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Она оформлена как диалог между богом Кришной и воином Арджуной перед началом решающего сражения.

4 декабря Моди прибыл с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить Путина. До этого в правительстве Индии рассказали, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

По словам журналистов, Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Официальный визит Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. Глава государства должен встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму и Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Ранее Моди опубликовал пост на русском языке.