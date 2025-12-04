На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что отношения России и Индии никому не вредят

Путин: отношения России и Индии не вредят другим странам
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Отношения России и Индии не наносят ущерба другим странам и никому не угрожают. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.

Глава государства выразил уверенность, что лидеры других государств понимают конструктивный характер двустороннего партнерства.

«Мы не причиняем вреда другим. Я считаю, что лидеры других стран должны это понимать», — сказал Путин.

4 декабря Моди прибыл с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить Путина. До этого в правительстве Индии рассказали, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

По словам журналистов, Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Официальный визит Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. Глава государства должен встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму и Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Ранее Моди опубликовал пост на русском языке.

