Сенат США приостановил рассмотрение антироссийских санкций

В США приостановили рассмотрение законопроекта о санкциях против России на фоне предстоящего визита в РФ спецпосланника президента Соединнеых Штатов Стива Уиткоффа. Об этом пишет издание Kyiv Post.

«Сенат США приостановил рассмотрение масштабного двухпартийного пакета санкций против России... Законопроект отложен до запланированной на следующую неделю поездки в Москву ключевого переговорщика Трампа Стива Уиткоффа», — говорится в сообщении издания.

До этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что удивился новым санкциям США против нефтяных компаний РФ.

По его словам, после российско-американского саммита на Аляске у сторон было понимание, что нужно делать для урегулирования конфликта на Украине.

«И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал имена переговорщиков по Украине.