На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сенат США приостановил рассмотрение антироссийских санкций

Kyiv Post: в США остановили рассмотрение санкций против РФ из-за визита Уиткоффа
true
true
true
close
J. Scott Applewhite/AP

В США приостановили рассмотрение законопроекта о санкциях против России на фоне предстоящего визита в РФ спецпосланника президента Соединнеых Штатов Стива Уиткоффа. Об этом пишет издание Kyiv Post.

«Сенат США приостановил рассмотрение масштабного двухпартийного пакета санкций против России... Законопроект отложен до запланированной на следующую неделю поездки в Москву ключевого переговорщика Трампа Стива Уиткоффа», — говорится в сообщении издания.

До этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что удивился новым санкциям США против нефтяных компаний РФ.

По его словам, после российско-американского саммита на Аляске у сторон было понимание, что нужно делать для урегулирования конфликта на Украине.

«И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал имена переговорщиков по Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами