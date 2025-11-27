Путин заявил, что удивился новым санкциям США против нефтяных компаний РФ

После российско-американского саммита на Аляске у сторон было понимание, что нужно делать для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Российский лидер заявил, что не ожидал новых санкций США в отношении российских нефтяных компаний, так как никакого конфликта между Москвой и Вашингтоном после Анкориджа не возникло, стороны оставались приверженными достигнутым договоренностям.

«И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то», — сказал Путин.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарской Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что имеются разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал имена переговорщиков по Украине.