Путин назвал имена переговорщиков по Украине

Путин: переговорщиками по Украине от РФ будут Мединский и представители МИД

Переговорщиками по Украине со стороны России будут помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и представитель МИД. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию его выступления ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«С нашей стороны, со стороны администрации, это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента, он этим занимался с самого начала. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включен тоже мой помощник Юрий Викторович Ушаков (замглавы МИД — прим. ред.)», — сказал глава государства.

Российский лидер также заявил, что план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарской Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, когда прекратятся боевые действия на Украине.