В Европе допустили снятие санкций с России

Европейские страны допускают возможность поэтапного смягчения санкций против России, если будут достигнуты договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет британская газета Telegraph, в распоряжении которой оказался проект встречного плана европейских государств.

В тексте, который цитирует издание, подчеркивается, что действующие с 2014 года санкции могут частично ослабляться после достижения устойчивого мира, но их предлагается вернуть в случае нарушения договоренностей.

Telegraph также указывает, что европейская сторона считает необходимым вести любые обсуждения по территориальным вопросам с Россией только после прекращения боевых действий на текущей линии соприкосновения. В документе содержится и требование обеспечить Украине гарантии безопасности со стороны США, сопоставимые со статьей 5 НАТО о коллективной обороне. Кроме того, план предусматривает восстановление Украины, в том числе за счет замороженных российских активов.

До этого газета Das Bild узнала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил президент США Дональд Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Ранее военный эксперт указал на лазейку для НАТО в мирном плане по Украине.