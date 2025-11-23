Министр финансов США раскритиковал санкции Евросоюза против России

Санкционные меры Евросоюза против России являются провальными. Об этом в интервью NBC рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

Он отметил, что когда представители Евросоюза говорят ему о том, что принимают 19-й пакет санкций, то это значит, что «они провалились».

Бессент также обвинил европейцев в финансировании Москвы через закупки нефти из России.

До этого британская газета Telegraph сообщила, что европейские страны допускают возможность поэтапного смягчения санкций против России, если будут достигнуты договоренности по урегулированию ситуации на Украине.

Накануне газета Das Bild узнала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил президент США Дональд Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Ранее сообщалось, что Германия продолжит закупать российский газ.