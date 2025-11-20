На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ: Путин и Моди выведут отношения Москвы и Нью-Дели на новый уровень

МИД РФ: Путин и Моди подпишут торгово-экономические и инвестиционные документы
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Индию вместе с премьером страны Нарендрой Моди подпишет документы о сотрудничестве в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что все идет по плану. Москва и Нью-Дели могут также подписать ряд документов в области миграции.

«Все эти документы позволят вывести наше сотрудничество на новый уровень», — сказал Руденко.

В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин в декабре посетит Индию. В Кремле подтвердили, что визит состоится до Нового года и к нему ведется активная подготовка.

СМИ утверждали, что Путин планирует посетить Индию 5–6 декабря. По словам источников, визит будет посвящен укреплению торгового и оборонного сотрудничества на фоне пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Путин уступил Моди свое любимое место в Aurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами