МИД РФ: Путин и Моди выведут отношения Москвы и Нью-Дели на новый уровень

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Индию вместе с премьером страны Нарендрой Моди подпишет документы о сотрудничестве в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что все идет по плану. Москва и Нью-Дели могут также подписать ряд документов в области миграции.

«Все эти документы позволят вывести наше сотрудничество на новый уровень», — сказал Руденко.

В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин в декабре посетит Индию. В Кремле подтвердили, что визит состоится до Нового года и к нему ведется активная подготовка.

СМИ утверждали, что Путин планирует посетить Индию 5–6 декабря. По словам источников, визит будет посвящен укреплению торгового и оборонного сотрудничества на фоне пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Путин уступил Моди свое любимое место в Aurus.