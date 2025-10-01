СМИ сообщили о подготовке к визиту Путина в Индию

Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию 5–6 декабря 2025 года. Об этом сообщили корреспонденты телеканала NDTV.

По данным журналистов, визит будет посвящен укреплению торгового и оборонного сотрудничества на фоне пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. В Нью-Дели, как отмечают источники, уже ведутся масштабные приготовления.

Информация о поездке впервые появилась еще в августе, когда советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал побывал в Москве, однако даты тогда не были согласованы. Позднее Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели отдельную встречу на саммите ШОС в Китае.

При этом поездка проходит на фоне обострения торговых разногласий между Вашингтоном и Нью-Дели из-за закупок российской нефти. США ввели 25-процентные тарифы на индийские товары, объяснив это стремлением оказать давление на Москву. Индия в ответ заявила, что закупает нефть у России, поскольку традиционные поставки были переориентированы в Европу после начала конфликта.

Аналитики отметили в беседе с телеканалом, что предстоящий визит Путина может стать важным элементом геополитической стратегии Нью-Дели. Несмотря на давление со стороны США, Индия стремится сохранить устойчивые связи с Россией. При этом, в отличие от стран Запада, Индия не является участницей Римского статута и не обязана выполнять ордер Международного уголовного суда на арест российского президента.

Ранее в Совбезе анонсировали новый раунд консультаций России и Индии по безопасности.