Путин посетит Индию до Нового года

Песков: подготовка к визиту Путина в Индию идет, он состоится до конца года
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент России Владимир Путин посетит Индию до конца текущего года; подготовка к визиту уже идет. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«В Индию они [сроки визита] есть, действительно, мы готовимся. До Нового года этот визит состоится, идет активная подготовка», — сказал Песков.

По его словам, переговоры между российской и индийской делегациями будут содержательными. Представитель Кремля также назвал отношения Москвы и Нью-Дели дружескими и стратегически важными.

Новость дополняется.

