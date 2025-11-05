Слуцкий назвал шаг Путина, который стал недвусмысленным сигналом США

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал недвусмысленным сигналом США поручение президента РФ Владимира Путина по внесению предложений о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

«Поручение президента Владимира Путина Минобороны, МИД и спецслужбам России внести предложения о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия — недвусмысленный сигнал в ответ на «бряцания мускулами» со стороны США», — сказал депутат.

Также он отметил, что заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут открыть «ящик Пандоры», но с «атомными боеголовками», запустить цепную ответную реакцию и дестабилизировать сферу глобальной стратегической стабильности.

5 ноября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе него глава государства, в частности, сообщил, что Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не собирается его нарушать, однако готова принять ответные меры, если другие участники соглашения, в частности США, решат возобновить проведение испытаний. Это заявление прозвучало после того, как США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, неоснащенной зарядом.

На этом же совещании Путин поручил Минобороны РФ и другим ведомствам проработать вопрос о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. По словам главы Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, этот процесс займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

29 октября Трамп распорядился начать испытания ядерного оружия. Американский лидер поручил это министерству войны (Пентагону). По словам главы Белого дома, испытания должны начаться «немедленно», и Соединенные Штаты будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, а Россия — с 1990-го. В 2023 году Москва вышла из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее в США задумались о ядерных ответах на возможные региональные конфликты.