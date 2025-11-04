В США задумались о ядерных ответах на возможные региональные конфликты

Соединенным Штатам следует выработать ядерные варианты реагирования на некоторые потенциальные региональные конфликты, заявил выдвинутый американским президентом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек. Его слова передает ТАСС.

«Соединенным Штатам необходимо иметь заслуживающие доверия ядерные варианты ответа ниже стратегического уровня на [потенциальный] конфликт на театре военных действий», – заявил Кадлек.

Как утверждает кандидат на должность помощника шефа Пентагона, и Китай, и Россия обладают развернутыми «высокоэффективными арсеналами» тактического ядерного оружия, тогда как американский «потенциал в этой сфере атрофировался за период после окончания холодной войны».

Кадлек заявил, что в случае выбора его кандидатуры, он обещает разобраться в том, какие ядерные вооружения доступны для регионального сдерживания, и что еще может потребоваться Соединенным Штатам к ним в дополнение.

Ранее Кадлек пообещал подписать с Россией новый ДНСВ.