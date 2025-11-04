На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США задумались о ядерных ответах на возможные региональные конфликты

Пентагон: в США рассмотрят возможность применения ядерного оружия в конфликтах
Global Look Press

Соединенным Штатам следует выработать ядерные варианты реагирования на некоторые потенциальные региональные конфликты, заявил выдвинутый американским президентом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек. Его слова передает ТАСС.

«Соединенным Штатам необходимо иметь заслуживающие доверия ядерные варианты ответа ниже стратегического уровня на [потенциальный] конфликт на театре военных действий», – заявил Кадлек.

Как утверждает кандидат на должность помощника шефа Пентагона, и Китай, и Россия обладают развернутыми «высокоэффективными арсеналами» тактического ядерного оружия, тогда как американский «потенциал в этой сфере атрофировался за период после окончания холодной войны».

Кадлек заявил, что в случае выбора его кандидатуры, он обещает разобраться в том, какие ядерные вооружения доступны для регионального сдерживания, и что еще может потребоваться Соединенным Штатам к ним в дополнение.

Ранее Кадлек пообещал подписать с Россией новый ДНСВ.

