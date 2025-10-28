В Госдуме оценили планы Франции по отправке на Украину тысяч военных

Воинственные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, которые он часто делает в адрес России, лишь подтверждают информацию СВР РФ о том, что Париж готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«При известных политических установках главы Франции Макрона нет сомнений, что соответствующие должностные лица в вооруженных силах страны давно прорабатывают различные сценарии участия Парижа в украинском конфликте. Думаю, что окончательное решение относительно степени вовлеченности еще не принято, но если Франция отправит большое количество своих солдат на Украину, то Москва даст соизмеримый ответ», — сказал депутат.

По его мнению, люди с военной подготовкой из Франции «под любым соусом» — добровольцев или официально направленных Парижем военных — будут означать прямое вовлечение в конфликт.

«Оказание помощи вооруженным силам Украины будет означать, что французские военные могут стать для российских вооруженных сил законной целью. Хотелось бы, чтобы здравый смысл в политике не только Парижа, но и других европейских столиц, возобладал, и чтобы они подобными провокационными деяниями все же не занимались», — заключил Новиков.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк тех, кого планируется отправить на Украину, составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.