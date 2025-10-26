На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР»

Лавров сообщил, что в свитере с надписью «СССР» на Аляске не было тайного посыла
«Россия-24» (кадр из видео)

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang призвал не искать тайный смысл в толстовке с надписью «СССР», в которой он появился на саммите РФ и США на Аляске.

Дипломат отметил, что предметы одежды иногда связаны с этапами в истории стран.

«Для меня Советский Союз — это моя родина. Я там родился, наслаждался своей молодостью, наслаждался работой в министерстве иностранных дел. Не думаю, что мы должны стыдиться своей родины», — сказал министр.

Он добавил, что свитер с надписью «СССР» «очень стильный» и популярен в России.

«У нас есть и футболки с гербом Российской империи. Многие их носят. Это часть истории», — заявил глава МИД.

15 августа глава МИД РФ Сергей Лавров перед саммитом России и США прибыл в отель в Анкоридже в свитере челябинского бренда SelSovet с надписью «СССР». Британский телеканал Sky News счел этот предмет одежды «интересной отсылкой» к временам Холодной войны между США и СССР в XX веке. А американский телеканал CNN утверждал, что толстовка подает «громкий сигнал» о возвращении России в статус великих держав.

Позднее президент РФ Владимир Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за этого свитера. А бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что появление дипломата в кофте с надписью «СССР» на Аляске — «демонстрация идентичности» России. В день саммита на Аляске свитер продавался по цене 10 990 руб. Вскоре его создателям пришлось перейти на круглосуточную работу из-за бума заказов.

Ранее создатели свитера Лаврова начали разрабатывать толстовку по мотивам саммита Путина и Трампа.

