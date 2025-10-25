На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин отметил вклад РФ в подписание конвенции ООН против киберпреступности

Путин назвал историческим подписание конвенции ООН против киберпреступности
Михаил Климентьев/РИА Новости

Подписание конвенции ООН против киберпреступности — это историческое событие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам церемонии подписания конвенции против киберпреступности, его цитирует РИА Новости.

По словам российского лидера, подписание конвенции стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира инициативы, которую выдвинула Россия в 2019 году.

«Это без преувеличения историческое событие», — отметил Путин в приветственном сообщении, которое зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан.

Российский лидер также отметил, что несмотря на сложную международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов государств — членов ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать «проект этого важнейшего документа».

Конвенция ООН против киберпреступности была принята 24 декабря 2024 года. Документ включает в себя современные подходы по недопущению информационной преступности, а также юридические практики по налаживанию сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов ООН.

Путин поручил Генпрокуратуре РФ подписать конвенцию ООН против киберпреступности.

