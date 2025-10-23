Россия подпишет конвенцию ООН против киберпреступности

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ подписать от имени страны Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) против киберпреступности. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, инициативу о подписании конвенции внес кабинет министров.

Конвенция ООН против киберпреступности была принята 24 декабря 2024 года. Документ включает в себя современные подходы по недопущению информационной преступности, а также юридические практики по налаживанию сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов ООН.

Директор Департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Артур Люкманов ранее обвинил западные страны в пособничестве украинским киберпреступникам. Он посетовал, что сейчас нет всеобъемлющей международно-правовой защиты от киберпреступлений. Поэтому от действий мошенников и хакеров страдают граждане разных стран.

Ранее Австрия отказала в визе делегату переговоров по конвенции против киберпреступности из РФ.