На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия подпишет конвенцию ООН против киберпреступности

Путин поручил Генпрокуратуре РФ подписать конвенцию ООН против киберпреступности
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ подписать от имени страны Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) против киберпреступности. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, инициативу о подписании конвенции внес кабинет министров.

Конвенция ООН против киберпреступности была принята 24 декабря 2024 года. Документ включает в себя современные подходы по недопущению информационной преступности, а также юридические практики по налаживанию сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов ООН.

Директор Департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Артур Люкманов ранее обвинил западные страны в пособничестве украинским киберпреступникам. Он посетовал, что сейчас нет всеобъемлющей международно-правовой защиты от киберпреступлений. Поэтому от действий мошенников и хакеров страдают граждане разных стран.

Ранее Австрия отказала в визе делегату переговоров по конвенции против киберпреступности из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами