Началась пресс-конференция Путина по итогам визита в Душанбе

Путин проводит пресс-конференцию по итогам поездки в Таджикистан
В Душанбе началась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по итогам его визита в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер прилетел в Душанбе 8 октября. В это день он встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

9 октября Путин поговорил с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, а затем принял участие в саммите «Россия — Центральная Азия», на котором был подписан план совместных действий на 2025-2027 годы.

10 октября в столице Таджикистана прошел саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором Путин также участвовал. Затем состоялась встреча лидеров стран СНГ в узком составе.

Также президент РФ провел еще ряд двусторонних встреч.

Ранее Путин заявил, что РФ строит работу на основе положений, которые обсуждались на Аляске.

