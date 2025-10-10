На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что РФ строит работу на основе положений, которые обсуждались на Аляске

Путин: РФ строит работу по урегулированию на основе обсуждаемых на Аляске тем
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия строит работу по урегулированию конфликта с Украиной на основе положений, которые обсуждались на переговорах Москвы и Вашингтона на Аляске. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, передает РИА Новости.

На заседании Совета Путин отметил, что уже с некоторыми коллегами обменивался, информировал их о результатах работы в Анкоридже по поводу урегулирования конфликта.

«У нас будет возможность еще так совсем в узком кругу собраться, и я бы хотел в таком узком кругу вас подробнее информировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно», — добавил он.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что достигнутые во время переговоров на Аляске договоренности «не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса».

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа. Обе стороны оценили прошедшие переговоры как «позитивные и продуктивные», но не дали больше деталей о конкретных договоренностях.

Ранее Кремль обвинил Киев в паузе переговорного процесса.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами