Путин заявил, что РФ строит работу на основе положений, которые обсуждались на Аляске

Путин: РФ строит работу по урегулированию на основе обсуждаемых на Аляске тем

Россия строит работу по урегулированию конфликта с Украиной на основе положений, которые обсуждались на переговорах Москвы и Вашингтона на Аляске. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, передает РИА Новости.

На заседании Совета Путин отметил, что уже с некоторыми коллегами обменивался, информировал их о результатах работы в Анкоридже по поводу урегулирования конфликта.

«У нас будет возможность еще так совсем в узком кругу собраться, и я бы хотел в таком узком кругу вас подробнее информировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно», — добавил он.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что достигнутые во время переговоров на Аляске договоренности «не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса».

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа. Обе стороны оценили прошедшие переговоры как «позитивные и продуктивные», но не дали больше деталей о конкретных договоренностях.

Ранее Кремль обвинил Киев в паузе переговорного процесса.