Лидеры стран СНГ провели в Душанбе встречу в узком составе

Президенты стран СНГ провели в Душанбе встречу в неформальной обстановке за закрытыми дверьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

В публикации говорится, что сразу по окончании официального приема президенты провели встречу в узком составе. На фотографии, опубликованной в канале, видно, что лидеры стран СНГ общаются друг с другом в неформальной обстановке. Президенты работали в закрытом формате около часа, а затем разъехались, отмечается в сообщении.

До этого все лидеры государств СНГ присутствовали на торжественном приеме президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Они собрались за столом, который был богато украшен цветами. Владимир Путин сел рядом со своим таджикистанским коллегой.

Следующий саммит глав Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении. Сопредседателями при этом станут Таджикистан и Узбекистан.

Ранее президент Узбекистана Мирзиёев на саммите СНГ предложил участвовать в проектах в Афганистане.