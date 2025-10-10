На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидеры стран СНГ провели в Душанбе встречу в узком составе

Президенты стран СНГ провели встречу в Душанбе за закрытыми дверьми
true
true
true
close
Telegram-канал Пул Первого

Президенты стран СНГ провели в Душанбе встречу в неформальной обстановке за закрытыми дверьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

В публикации говорится, что сразу по окончании официального приема президенты провели встречу в узком составе. На фотографии, опубликованной в канале, видно, что лидеры стран СНГ общаются друг с другом в неформальной обстановке. Президенты работали в закрытом формате около часа, а затем разъехались, отмечается в сообщении.

До этого все лидеры государств СНГ присутствовали на торжественном приеме президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Они собрались за столом, который был богато украшен цветами. Владимир Путин сел рядом со своим таджикистанским коллегой.

Следующий саммит глав Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении. Сопредседателями при этом станут Таджикистан и Узбекистан.

Ранее президент Узбекистана Мирзиёев на саммите СНГ предложил участвовать в проектах в Афганистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами