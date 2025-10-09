Путин оценил состояние двусторонних отношений РФ и Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном назвал Москву и Душанбе надежными союзниками. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит», — отметил глава государства.

Он добавил, что отношения РФ и Таджикистана продолжают развиваться «весьма позитивно». По словам Путина, две страны сотрудничают по всем направлениям.

Как сказал российский лидер, Москва и Душанбе ведут постоянную работу в сферах обороны и безопасности. При этом они взаимодействуют с учетом непростой геополитической ситуации в регионе, подчеркнул президент РФ.

8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом. В тот же день российский лидер и Эмомали Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»). Перед этим главы государств прогулялись по территории сада, продолжив общение, которое начали еще в аэропорту.

9 октября началась официальная часть визита Путина в Душанбе. Ожидается, что президент РФ проведет переговоры не только с таджикистанским коллегой, но и с лидерами ряда других стран. Также он примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков.