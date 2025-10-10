На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В столице Таджикистана стартовал саммит СНГ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе. Об этом пишет РИА Новости.

Мероприятие началось с заседания совета лидеров стран — членов СНГ в узком составе. В приветственной речи Рахмон отметил, что Таджикистан всегда рад принимать друзей и партнеров, с которыми республику объединяют общие интересы и стремление к развитию сотрудничества.

«Желаю вам приятного пребывания в Душанбе, а всем нам продуктивных дискуссий и конструктивных решений. Очередное заседание глав государств СНГ объявляю открытым», — добавил таджикистанский лидер.

По словам главы республики, Таджикистан в год своего председательства в организации продолжил комплексную работу ради реализации намеченных целей. При этом страна тесно взаимодействует с Исполнительным комитетом СНГ и другими государствами — членами, подчеркнул Рахмон.

Он отметил, что к текущему моменту были проведены несколько десятков мероприятий различных форматов и уровней. Их участники уделяли особое внимание обсуждению вопросов, связанных с совершенствованием деятельности содружества и расширением торгово-экономического сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите стран — членов СНГ в Душанбе. Также на мероприятие прибыли лидеры Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана.

Ранее президент РФ обнялся с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на неформальной встрече лидеров СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами