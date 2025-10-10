В столице Таджикистана стартовал саммит СНГ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе. Об этом пишет РИА Новости.

Мероприятие началось с заседания совета лидеров стран — членов СНГ в узком составе. В приветственной речи Рахмон отметил, что Таджикистан всегда рад принимать друзей и партнеров, с которыми республику объединяют общие интересы и стремление к развитию сотрудничества.

«Желаю вам приятного пребывания в Душанбе, а всем нам продуктивных дискуссий и конструктивных решений. Очередное заседание глав государств СНГ объявляю открытым», — добавил таджикистанский лидер.

По словам главы республики, Таджикистан в год своего председательства в организации продолжил комплексную работу ради реализации намеченных целей. При этом страна тесно взаимодействует с Исполнительным комитетом СНГ и другими государствами — членами, подчеркнул Рахмон.

Он отметил, что к текущему моменту были проведены несколько десятков мероприятий различных форматов и уровней. Их участники уделяли особое внимание обсуждению вопросов, связанных с совершенствованием деятельности содружества и расширением торгово-экономического сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите стран — членов СНГ в Душанбе. Также на мероприятие прибыли лидеры Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана.

Ранее президент РФ обнялся с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на неформальной встрече лидеров СНГ.