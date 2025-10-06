Макрон не выступит с обращением на фоне отставки премьера Франции

BFMTV: Макрон не выступит с обращением в связи с отставкой Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон не будет обращаться к гражданам в связи с отставкой премьер-министра Себастьяна Лекорню. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«Эммануэль Макрон не планирует выступать на данном этапе», — говорится в сообщении.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьяна Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

