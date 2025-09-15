Определен губернатор Свердловской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер («Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 61,3% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Второе место занял Александр Ивачёв (КПРФ) с 15,25% голосов избирателей, третье - Андрей Кузнецов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») с 12,66% голосов, четвертое — Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, пятое — Рант Краев (партия «Новые люди») с 2,72%.

26 марта текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области. На этом посту он сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

В период с июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области. В марте 2019 года его назначили исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, а в сентябре того же года политик одержал победу на выборах — за него проголосовали 65,92% избирателей.

Ранее Паслер обратился к гражданам со словами «Бог даст деточку, даст и денежку».