В ЕС встревожены встречей Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас назвала встречу лидеров России, Китая и Северной Кореи в Пекине «прямым вызовом миропорядку». Ее слова приводит ТАСС.

«Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — сказала Каллас.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада Победы в Пекине.

3 сентября завершается четырехдневный визит Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее в США назвали сигналом Западу военный парад в Китае.