Путин провел встречу с президентом Вьетнама

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом (на фото). Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи Путин поздравил коллегу с 80-летием провозглашения независимости Вьетнама.

До этого Путин провел встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, председателем КНДР Ким Чен Ыном и другими политиками.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин встретился с родственниками ветеранов советской армии после парада в Пекине.