Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Пекине

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Пекине с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что политики встретились в государственной резиденции «Дяоюйтай» в китайской столице.

До этого Путин провел встречи с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, председателем КНДР Ким Чен Ыном и другими политиками.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин встретился с родственниками ветеранов советской армии после парада в Пекине.