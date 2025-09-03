Путин встретился с родственниками ветеранов советской армии после парада в Пекине

Президент России Владимир Путин поприветствовал родственников ветеранов советской армии после парада в Пекине, который был посвящен 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

На параде в Китае и торжествах присутствовали родственники тех, кто участвовал в боях против японских интервентов. Среди приглашенных были потомки известных маршалов – Жукова, Рокоссовского, Василевского и Чуйкова.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Кремль опубликовал видео с парада в Пекине.