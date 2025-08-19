Макрон рассказал, когда определится место встречи Путина и Зеленского

Макрон: место встречи Путина и Зеленского будет определено в ближайшие часы

Место двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определено «в ближайшие часы». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«После консультаций с Дональдом Трампом согласовано: сначала состоится двусторонняя встреча Зеленского и Путина в месте, которое определят в ближайшие часы», — сказал Макрон.

Он добавил, что трехсторонние переговоры с участием США могут пройти через две-три недели.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

По данным AFP, Путин заявил Трампу о готовности встретиться с Зеленским.

