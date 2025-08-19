СМИ: Путин в разговоре с Трампом заявил, что готов встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AFP.

Официальных комментариев по позиции российского лидера не поступало ни от Кремля, не от Белого дома.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее Трамп назначил представителей для координации с Россией и Украиной.