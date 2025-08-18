Стало известно, будет ли совместное заявление Трампа и Зеленского по итогам встречи

Трамп и Зеленский не планируют делать совместное заявление после встречи в США

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский после завершения переговоров в Белом доме не выступят с совместным заявлением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на график Белого дома.

Согласно информации из расписания, отдельного заявления для прессы не запланировано. По состоянию на 21:00 мск выступление лидеров не было анонсировано.

При этом Трамп и Зеленский провели совместный брифинг перед разговором тет-а-тет. В ходе общения с журналистами Трамп, в частности, заявил о приверженности президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, он напомнил позицию РФ по вступлению Украины в НАТО.

В свою очередь Зеленский избежал прямого ответа на вопрос о территориальных уступках. Он лишь сказал, что поддерживает усилия американского лидера по достижению мира на Украине. Также он пожаловался на проблемы Киева с закупками произведенного в США оружия.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может закончить конфликт, признав Крым российским.