Зеленский рассказал о программах по закупкам американского оружия

Зеленский: у Киева есть программы по закупкам американского оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что у Киева есть программы по закупкам произведенного в США оружия. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Белого дома.

«Мы благодарны Европе, которая за это (американское оружие. — прим. ред.) платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование», — сказал Зеленский.

Трамп, в свою очередь, заявил, что именно страны НАТО будут в дальнейшем платить за американское оружие для Украины.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

