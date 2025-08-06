Стало известно, как Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа

Белый дом положительно оценил встречу президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Кремле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

«Белый дом: встреча Уиткоффа с Россией прошла хорошо», — отмечается в публикации.

По словам собеседника агентства, в Белом доме считают, что Россия настроена продолжать диалог с США.

Российский лидер разговаривал со спецпосланником Дональда Трампа около трех часов.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенным Штатам были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу.

Американский чиновник посетил Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня в зоне украинского конфликта. Комментируя ситуацию, Трамп вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе введет новые санкции не только против РФ, но и в отношении ее торговых партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава РФПИ и Уиткофф побывали в ресторане в московском парке «Зарядье».