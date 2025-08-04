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«Русские хитрые, им удается справляться с санкциями». К истечению срока ультиматума Трамп отправил в Россию Уиткоффа

Трамп: США введут санкции против России в отсутствие перемирия на Украине
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа, за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил Дональд Трамп. Президент США вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы несмотря на международное давление.

Ситуация вокруг визита Стива Уиткоффа и угрозы новых санкций со стороны Вашингтона обостряет дипломатическое противостояние между США и Россией. Белый дом рассматривает поездку спецпосланника как последний шанс добиться от Москвы уступок в вопросе прекращения конфликта на Украине до истечения ультиматума 8 августа. В противном случае США готовы активизировать экономическое давление не только на Россию, но и на ее ключевых партнеров.

Поездка Уиткоффа в Москву

Уиткофф прибудет в Москву на этой неделе, вероятно, в среду 6 августа или в четверг 7 августа. Об этом сообщил Дональд Трамп в беседе с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

Первоначально визит планировался на минувшие выходные, однако был отложен из-за ситуации в секторе Газа.

«Он сфокусирован на границе. Я имею в виду Газу, доставку людям продовольствия. Думаю, он может поехать в Россию в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним», — отметил Трамп. «Посмотрим, что произойдет», — добавил он.

Поездка Уиткоффа запланирована за день-два до истечения ультиматума, установленного Трампом. Президент США сократил срок выполнения своих требований к России с 50-ти до 10 дней. Ультиматум истекает 8 августа. Постпред США при ООН Джон Келли уточнял, что к этому сроку конфликт России и Украины должен быть остановлен.

Ранее о возможном визите Уиткоффа в Москву сообщал представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, поездка должна была состояться в выходные после визита спецпосланника в Израиль, однако планы изменились.

Стив Уиткофф уже четырежды посещал Москву в этом году: 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля. В ходе этих поездок он проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ультиматум Трампа

В то же время Дональд Трамп вновь подтвердил, что США введут новые санкции против России, если к 8 августа не будет достигнуто перемирие на Украине.

«Санкции будут. Но, знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается с ними справляться, так что посмотрим, что из этого выйдет», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о дальнейших действиях в случае срыва договоренностей.

Президент США отметил, что рассматривает возможность введения пошлин против стран, продолжающих закупать российские углеводороды. Речь идет о вторичных тарифах на товары из государств, которые сотрудничают с Москвой в энергетической сфере и не оказывают поддержки Украине. Сенатор Линдси Грэм, один из авторов новых антироссийских санкций, говорил, что размер пошлин может достигать 500%. Сам Трамп упоминал цифру в 100%.

Среди стран, которые могут попасть под торговые ограничения, называются Индия и Китай. Грэм 30 июля посоветовал Москве «связаться с этими странами, чтобы узнать, относятся ли они к этому [введению пошлин] так же легкомысленно, как вы».

Индийские власти в середине июля заявили, что смогут справиться с любыми ограничениями со стороны США и удовлетворить внутренние потребности в нефти за счет альтернативных источников. По информации Bloomberg, на данный момент Нью-Дели не принял окончательного решения о продолжении импорта российской нефти, несмотря на угрозы со стороны Трампа.

Кремль продолжает заявлять о незаконности западных санкций. В Москве считают, что российская экономика выработала «определенный иммунитет» к внешнему давлению и продолжает функционировать в условиях «огромного количества санкций».

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