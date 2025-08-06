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Дмитриев дал первый комментарий после встречи Путина и Уиткоффа

Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа словами «диалог восторжествует»
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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву успешным. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

Дмитриев также дал понять, что встреча президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом в Кремле положительно сказалась на отношениях РФ и США. По его словам, диалог между странами продолжится.

«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», — написал Дмитриев после встречи Путина с Уиткоффом.

Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа в Кремле 6 августа. Их встреча продлилась около трех часов. О чем именно глава государства говорил с Уиткоффом, не сообщается.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил Кирилл Дмитриев. Эта поездка Уиткоффа в Россию стала пятой с начала года. До этого спецпосланник президента США посещал Москву 25 апреля, его также принял президент РФ Владимир Путин.

Ранее стало известно, с какой целью Уиткофф прилетел в Россию.

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