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Глава РФПИ и Уиткофф побывали в ресторане в московском парке «Зарядье»

РИА Новости: Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье» в Москве
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Carlos Barria/Reuters

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье» в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, чиновники пробыли в ресторане около 1,5 часа. После этого они прошлись по парку, в том числе посетив смотровую площадку и полюбовавшись видами российской столицы.

«Дмитриев и Уиткофф ведут беседу в хорошем настроении, их сопровождает охрана», — подчеркивается в материале.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа прибыл в столицу РФ утром 6 августа. Как писало агентство Reuters, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы встретиться с представителями российского руководства.

Американский чиновник посетил Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня в зоне украинского конфликта. Комментируя ситуацию, Трамп вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе введет новые санкции не только против РФ, но и в отношении ее торговых партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик назвал цель визита Уиткоффа в РФ.

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