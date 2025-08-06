Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Самолет Gulfstream с, предположительно, спецпосланником США Стивом Уиткоффом на борту покинул московский аэропорт после завершения визита. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

Уиткофф в Кремле встречался с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер разговаривал со спецпосланником Дональда Трампа около трех часов.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенным Штатам были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу.

Ранее глава РФПИ и Уиткофф побывали в ресторане в московском парке «Зарядье».