Германия допускает удары ВСУ по России

Украина будет иметь возможность «оказывать влияние» на территорию России. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Die Zeit, комментируя возможность поставок украинской стороне немецких дальнобойных ракет Taurus.

«Украина имеет право защищаться от атак. Для этого Украина также будет иметь возможность оказывать влияние на российскую территорию», — сказал глава МИД ФРГ, назвав Taurus технически непростой системой вооружения.

Он также добавил, что поставки Украине нового оружия осложняются не финансовыми трудностями, а проблемами доступности и производства новых систем.

1 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов Вооруженных сил Украины обращению с ракетами Taurus. По словам политика, несмотря на то, что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен.

Ранее главком ВСУ призвал Трампа перенести боевые действия на территорию России.