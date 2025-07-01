Германия может начать обучение военных ВСУ обращению с Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению с крылатыми ракетами Taurus.

«Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в [правящей в ФРГ] коалиции», — сказал он.

По словам политика, несмотря на то, что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен. Мерц отметил, что работа с ракетами Taurus требует серьезной подготовки продолжительностью минимум шесть месяцев.

При этом он подчеркнул, что Берлин не будет разглашать информацию об оказываемой Киеву военной поддержке, чтобы Москва оставалась в неведении.

Напомним, нынешний канцлер Мерц обещал передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus еще до своего прихода к власти, когда находился в оппозиции к предыдущему правительству Олафа Шольца. А 26 мая он сообщил, что Великобритания, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине: ВСУ разрешено наносить удары по военной инфраструктуре на всей российской территории. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, как РФ ответит на возможные поставки Taurus Украине.