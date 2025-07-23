Главком ВСУ призвал Трампа перенести боевые действия на территорию России

Главком ВСУ Александр Сырский призвал президента США Дональда Трампа перенести боевые действия на территорию России. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По словам Сырского, поставки немецких ракет Taurus и американских ракет ATACMS без ограничений на их применение позволят наносить удары по военным объектам внутри России, что замедлит производство дронов и ракет.

«Они атакуют практически все – аэродромы, населенные пункты, инфраструктурные объекты. Поэтому нам нужны баллистические ракеты, чтобы дать достойный отпор противнику», — отметил Сырский.

Он также выразил надежду, что позиция Трампа поможет ускорить и упростить поставки оружия Украине.

До этого Сырский говорил, что украинская армия готова пойти в новое наступление, если военная поддержка со стороны союзников Киева будет усилена.

По его словам, украинской армии не хватает снарядов, бронетехники, средств ПВО и солдат. Последнее можно исправить, если увеличить выплаты военнослужащим, считает Сырский.

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