Шмыгаль официально назначен министром обороны Украины

Верховная рада Украины назначила экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мы слышим о некоторых случаях бусификации, но мобилизация в Украине проходит по плану», — заявил Шмыгаль в ходе своего первого выступления в парламенте в качестве министра обороны.

Он пообещал обеспечить всех военнослужащих, увеличить производство оружия до 40-50% и наладить работу оборонного ведомства.

Утром 17 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля главой Минобороны.

15 июля Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины. На следующий день президент выдвинул его кандидатуру на пост министра обороны республики.

Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе со Шмыгалем.

17 июля глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия представил вероятный состав нового правительства Украины, за который парламент будет голосовать на ближайшем заседании.

Ранее Зеленский повздорил с депутатом в Раде из-за демобилизации военных ВСУ.