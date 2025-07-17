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Зеленский повздорил с депутатом в Раде из-за демобилизации военных ВСУ

Между Зеленским и Гончаренко в Раде произошла перепалка по вопросу демобилизации
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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и депутатом Рады из оппозиционной фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко Алексеем Гончаренко в Верховной раде произошла словесная перепалка. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Парламентарий спросил президента, будет ли демобилизация военнослужащих. На это Зеленский ответил, что бойцы вернутся домой, когда Украина победит врагов, и что они заслуживают ротации, когда такие, как Гончаренко, будут помогать им на фронте.

На это Гончаренко начал кричать, что «нужно иметь совесть».

В своем Telegram-канале парламентарий позднее отметил, что «сейчас в Украине может быть все что угодно», и за свои слова он может под санкциями или под арестом.

«Но молчать не буду. Если даже я буду один против всех. За мной стоит мой избиратель и мой народ», — подчеркнул Гончаренко.

Накануне Гончаренко подрался в Раде с депутатом от правящей партии Зеленского «Слуга народа» Даниилом Гетманцевым. Конфликт произошел за десять минут до того, как в парламенте должны были начать слушать вопрос об отставке действующего правительства. Гончаренко попытался затянуть обсуждение предыдущего вопроса о налогах на сою, снимая все происходящее на телефон. В результате Гетманцев попытался вырвать у него из рук устройство, после чего завязалась потасовка.

Ранее в Раде во второй раз за день произошла драка.

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