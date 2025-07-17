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Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении экс-премьера главой МО

Зеленский внес в Раду закон о назначении Шмыгаля министром обороны
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Thomas Imo/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны страны. Об этом сообщает «РБК-Украина».

15 июля Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины. На следующий день Зеленский выдвинул его кандидатуру на пост министра обороны страны.

Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе со Шмыгалем, «за» проголосовал 261 парламентарий. Всего в голосовании приняли участие 320 депутатов. Из них четверо воздержались, 55 — не голосовали.

17 июля глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия представил потенциальный состав нового правительства, за который парламент будет голосовать на ближайшем заседании.

Ранее депутаты партий Зеленского и Порошенко подрались у трибуны в Раде.

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