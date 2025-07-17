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На Украине представили состав нового правительства

Арахамия представил потенциальный состав нового правительства Украины
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Стрингер/РИА Новости

Глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия представил потенциальный состав нового правительства, за который парламент будет голосовать на ближайшем заседании. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

В публикации отмечается, что премьер-министром может стать первый вице-премьер Юлия Свириденко, министром обороны — Денис Шмыгаль, глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров может стать первым вице-премьером, вице-премьерами могут быть назначены министр развития инфраструктуры и территорий Алексей Кулеба и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По словам Арахамии, Верховная рада Украины рассмотрит кандидатуры на ближайшем заседании.

До этого Зеленский потребовал от нового правительства увеличить долю отечественного оружия в армии до 50% в течение шести месяцев.

Ранее Верховная рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьера Украины.

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