Зеленский назвал имя кандидата на пост нового министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост министра обороны страны. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны», — заявил Зеленский.

Незадолго до этого Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе со Шмыгалем, «за» проголосовал 261 парламентарий. Всего в голосовании приняли участие 320 депутатов. Из них четверо воздержались, 55 — не голосовали.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявлял, что Зеленский предложил Юлию Свириденко на пост премьера республики в обход конституции.

В МИД РФ заявили, что новое правительство Украины во главе с Юлией Свириденко окажется на «коротком поводке» у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Также в российском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что перестановки в кабмине Украины не окажут существенного влияния на внутреннюю политику страны.

Ранее депутаты партий Зеленского и Порошенко подрались у трибуны в Раде.