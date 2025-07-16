Верховная Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьера Украины

Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем. Об этом сообщает издание «Страна».

Как отмечается, «за» проголосовал 261 парламентарий. Всего в голосовании приняли участие 320 депутатов. Из них четверо воздержались, 55 — не голосовали, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Ожидается, что 17 июля Шмыгаль будет назначен министром обороны, а кресло премьера займет министр экономики Украины Юлия Свириденко.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлию Свириденко на пост премьера республики в обход конституции.

В МИД РФ заявили, что новое правительство Украины во главе с Юлией Свириденко окажется на «коротком поводке» у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Также в российском ведомстве выразили уверенность, что перестановки в кабмине Украины не окажут существенного влияния на внутреннюю политику страны.

Ранее бывший депутат Рады назвал Свириденко ручной обезьянкой Ермака.