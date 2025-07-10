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Сообщение о венке Старовойту от Путина признали ошибочным

РИА Новости аннулировало сообщение о венке Старовойту от Путина
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София Лозгачева/РИА Новости

РИА Новости аннулировало сообщение о том, что президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом. В агентстве заявили, что оно вышло ошибочно.

Уточняется, что эта новость вышла на ленте агентства 10 июля в 10:19 мск. РИА Новости сообщило, что глава государства направил на церемонию прощания со Старовойтом венок с розами. Его якобы установили в зале, где стоял гроб с телом бывшего министра транспорта России.

По данным Telegram-канала SHOT, во время церемонии прощания гроб с телом Старовойта был открыт. Отмечается, что территория вокруг Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, где прошла церемония, была оцеплена. На объекте журналисты заметили много сотрудников полиции. В церемониальный зал людей пропускали только по спискам.

Проститься с экс-главой Минтранса РФ пришли более десятка членов правительства. В их числе вице-премьеры Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, а также новый министр транспорта России Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Также на церемонии прощания со Старовойтом заметили его бывшую жену с дочерьми Ангелиной и Анастасией. Они сидели возле гроба.

Известно, что Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что молодая возлюбленная Старовойта осталась без жилья после его смерти.

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