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Президент РФ направил венок на церемонию прощания со Старовойтом

РИА Новости: Путин направил венок на церемонию прощания со Старовойтом
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Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с бывшим главой Минтранса РФ Романом Старовойтом. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства направил венок с розами. Его установили в зале, где стоит гроб со Старовойтом.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что прощание с экс-министром транспорта России Романом Старовойтом проходит с открытым гробом.

Отмечается, что территория вокруг Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, где проходит церемония, оцеплена. На объекте замечено много сотрудников полиции. В церемониальный зал людей пропускают только по спискам.

Проститься с экс-главой Минтранса РФ пришли более десятка членов правительства. В их числе вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, а также новый министр транспорта России Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие.

Известно, что Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее на церемонии прощания со Старовойтом заметили его бывшую жену.

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