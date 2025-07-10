Молодая возлюбленная Старовойта осталась без жилья после его смерти

Mash: девушка Старовойта вынужденно съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу

Девушка экс-главы Минтранса России Романа Старовойта, покончившего с собой, вынужденно съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, 25-летняя Полина находится в гостинице уже несколько дней. Сообщается, что ей пришлось съехать, поскольку вся недвижимость Старовойта, включая дом, в котором она жила, опечатана правоохранителями.

Mash пишет, что Полина сначала хотела переехать к маме на Патрики, однако позже рассказала знакомым, что и эту квартиру опечатали. Со слов жителей Курска, мать девушки раньше работала на центральном рынке города и торговала вещами.

Сама Полина в общении со знакомыми говорит, что «не воровала деньги» и была не в курсе дел Старовойта. Она призналась, что после его смерти страдает от бессонницы. Теперь девушка боится, что ее могут отчислить из ординатуры МНИОИ им. П. А. Герцена, где она учится на онкоортопеда. Кроме того, она говорила знакомым, что хочет вернуться в родной Курск, однако ей якобы намекнули, что это может быть опасно.

Telegram-канал SHOT сообщал, что молодая возлюбленная Старовойта переехала из родного Курска в Москву год назад, когда его назначили главой Минтранса России.

По словам знакомых девушки, после окончания медицинского университета в Курске Полина с мамой продали квартиру и отправились покорять столицу. Они рассказали, что свои отношения с 53-летним министром девушка особо не афишировала. По данным SHOT, из официально зарегистрированного имущества у Полины есть только автомобиль марки KIA К5.

До этого Mash писал, что возлюбленную Старовойта Полину жители Курской области называли первой леди Курска.

Ранее нового главу Минтранса РФ заметили на церемонии прощания со Старовойтом.