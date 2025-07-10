На церемонии прощания со Старовойтом заметили его бывшую жену

SHOT: экс-жена Старовойта с дочерьми приехала на церемонию прощания с чиновником

Экс-супруга бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта с дочерьми приехала на церемонию прощания с чиновником, которая проходит в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«С самого начала прощания они (бывшая жена Старовойта и их дочери. — «Газета.Ru») сидят возле гроба», — говорится в материале.

Роман Старовойт развелся с женой Светланой в 2021 году. В браке у них родились две дочери — Ангелина и Анастасия. Сейчас им 18 и 15 лет соответственно.

Церемонию прощания с экс-министром транспорта РФ посетили более 10 членов правительства. Среди них — вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, министр труда Антон Котяков, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и другие. Также на траурном мероприятии заметили нового главу Минтранса РФ Андрея Никитина.

7 июля был опубликован указ главы государства о снятии Старовойта с должности министра транспорта. Причины отставки не раскрывались, но существует версия, что сотрудники правоохранительных органов собирались предъявить чиновнику серьезные обвинения.

В тот же день тело экс-главы Минтранса обнаружили в кустах в Одинцовском районе Московской области. Основная версия следствия — самоубийство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о самоубийстве Старовойта.