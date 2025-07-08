Стало известно, когда пройдет прощание с экс-министром Старовойтом, покончившим с собой

Прощание с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Прощание со Старовойтом пройдет 10 июля в ЦКБ с 09:00 до 11:00 [мск]», — рассказал он.

До этого стало известно, что экс-министра похоронят не в Москве, а в Петербурге, где живет его отец.

7 июля Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает Следственный комитет РФ, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области.

Ранее психиатр объяснил причину самоубийства экс-министра транспорта Романа Старовойта.